A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as obras do “Cidade Saúde”, um moderno e inovador complexo que ampliará significativamente os serviços oferecidos pela Rede Municipal de Saúde.

Atualmente, as equipes executam os trabalhos de impermeabilização e regularização do piso do quarto andar, etapa necessária para a instalação dos equipamentos de ar-condicionado. Também estão em andamento os serviços de alvenaria de fechamento da caixa d’água do térreo, pintura de paredes e portas e a instalação do poste de entrada de energia.

Paralelamente, a Administração Municipal segue com os processos de aquisição de mobiliário e equipamentos, garantindo que a nova unidade entre em funcionamento de forma completa e eficiente.

Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o “Cidade Saúde” será a maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública do município. O espaço abrigará diversos setores fundamentais, como o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, a Atenção Básica e a Vigilância em Saúde.

Investimento

O investimento total é de R$ 18,4 milhões, com recursos próprios do Município, destinados à construção de um prédio de quatro andares e 3,6 mil metros quadrados de área construída.

A nova estrutura contará com consultórios de especialidades, enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados e elevadores. Projetado com foco na sustentabilidade, o edifício terá iluminação e ventilação naturais, ar-condicionado, lâmpadas de LED e sistema de energia solar com placas fotovoltaicas, garantindo eficiência energética, conforto e respeito ao meio ambiente.