A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste interditou, no sábado (10), uma área de lazer que funcionava de forma irregular no Jardim Aranha Oliveira. A ação foi motivada por denúncias de moradores sobre perturbação do sossego público.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O estabelecimento já havia sido notificado anteriormente para encerrar suas atividades, uma vez que, conforme determina a Lei de Zoneamento do Município, não é permitido o funcionamento de áreas de lazer, salões de festas ou espaços para eventos naquela região.

A operação contou com a participação de agentes do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas (FOP) e da Guarda Municipal. O proprietário foi autuado em R$ 663,66 pela ausência do Certificado de Licenciamento e em R$ 1.106,07 por perturbação do sossego público.

A Prefeitura orienta os proprietários de áreas de lazer, chácaras e espaços

destinados à realização de festas e eventos a providenciarem a regularização do Certificado de Licenciamento Integrado.

Mais notícias da cidade e região