Prefeitura anuncia 4ª edição do Campeonato de Arrecadação de Tampinhas

Como parte das ações em alusão do Dia Mundial da Água, celebrado neste sábado, 22 de março, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, anunciou a realização da 4ª edição do Campeonato de Arrecadação de Tampinhas, Lacres e Papel Cartão, com o slogan “Eu junto, você também. Todos fazendo o bem”. A ação será realizada de março a dezembro junto às escolas e a comunidade.

O projeto, idealizado pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, tem parceria com as secretarias de Meio Ambiente, de Educação e de Obras e Serviços Urbanos, Diretoria Regional de Ensino, CDP (Centro de Detenção Provisória), Papirus Indústria de Papel S/A, Rotary Club Ação, entre outros apoiadores.

Nesta quinta-feira (20), na Casa da Agricultura, foram entregues os prêmios para as três escolas vencedoras da 3ª edição do campeonato. Em primeiro lugar ficou a Escola Estadual Professor Alcindo Soares do Nascimento (Jardim Paulistano); em segundo, o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Prof. Philomena Magaly Makluf Rossetti” (São Vito); e em terceiro, a EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Tangará (Frezzarin). As unidades receberam troféus e o valor de R$ 500, patrocinados pela Papirus.

“A realização do Campeonato de Tampinhas mobiliza as escolas e a comunidade para o incentivo à reciclagem e o reaproveitamento dos materiais e também estimula a ação social, para a manutenção dos projetos da APAE, uma entidade séria que realiza um trabalho competente e de responsabilidade na cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O presidente da APAE, Roberto Dellapiazza, falou sobre a realização do campeonato e as parcerias firmadas. “Teremos mais uma edição do campeonato, envolvendo escolas, mobilizando toda a comunidade para o incentivo à reciclagem de materiais em prol do meio ambiente. Agradecemos ao governo do prefeito Chico Sardelli pelo apoio aos projetos da APAE”, afirmou Roberto.

Poderão participar do campeonato as unidades escolares das redes municipal, estadual e particular de ensino. Os participantes concorrem a prêmios, certificados e troféus, e todo material arrecadado será revertido para a manutenção dos projetos da APAE.

As adesões ao campeonato serão realizadas de forma gratuita por meio do link do formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdozfwjI0Lfgu9f3kBzrRUP7ofs-hXS2Ku4R50Qew61vqKgtw/viewform.

