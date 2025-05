A Prefeitura de Americana deu início nesta semana a adequações para revitalização do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com o objetivo de aprimorar o atendimento e as condições de trabalho na unidade.

As melhorias incluem a instalação de uma nova edificação de madeira com 80 m², que contará com três salas destinadas aos setores administrativos e de recepção. Os atuais contêineres que hoje abrigam parte da estrutura passarão a ser usados exclusivamente para procedimentos clínicos e cirúrgicos. A construção de madeira foi doada pela Secretaria de Esportes e será adaptada para atender às demandas do CCZ.

Além disso, haverá a ampliação da cobertura ao redor do prédio antigo e a implantação de novo calçamento, o que irá facilitar o deslocamento dos usuários, colaboradores e animais.

Outra importante melhoria será a construção de uma sala de pós-operatório, para ampliar a capacidade técnica da equipe, além da substituição parcial da rede de esgoto do canil e da adequação do piso dos gatis.

Ao todo, estão sendo investidos R$ 529.261,07 nas melhorias, sendo R$ 422.945,55 oriundos do Bloco de Vigilância em Saúde e R$ 106.315,52 de uma emenda impositiva da vereadora Roberta Lima.

Para o prefeito Chico Sardelli, as obras representam um avanço significativo na atenção à causa animal e na saúde pública de Americana. “Essas intervenções são fundamentais para qualificarmos ainda mais os serviços prestados no CCZ. Estamos investindo em uma estrutura mais adequada, funcional e humanizada para acolher a população e os animais com mais dignidade. Agradecemos à vereadora Roberta Lima pela sensibilidade da destinação da emenda para essas melhorias”, destacou Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi também reforçou a importância do investimento. “Essa reestruturação mostra o quanto estamos comprometidos com o bem-estar animal e com uma gestão eficiente dos recursos públicos. É um avanço que beneficia tanto os profissionais que atuam no local quanto os tutores e os animais atendidos diariamente”, afirmou Odir.

Em 2024, o CCZ realizou 5.738 atendimentos, sendo 960 microchipagens, 1.050 castrações, 132 doações, 340 animais recolhidos e 1.052 aplicações de vacinas.

Atualmente, o CCZ abriga 100 felinos e 75 caninos, todos assistidos por uma equipe técnica qualificada. O trabalho de cuidado e promoção da adoção conta com o apoio fundamental do grupo de voluntários @adocaoccz, que realiza feiras semanais de adoção e mantém uma atuação ativa nas redes sociais.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou o impacto das melhorias na capacidade técnica do serviço. “O CCZ é uma unidade essencial no nosso sistema de saúde. Essas reformas ampliam sua estrutura e eficiência. Investir em infraestrutura é investir em prevenção, cuidado e respeito com os animais e com a população. Estamos fortalecendo um serviço que cumpre um papel estratégico para a saúde pública”, declarou.

Já a responsável técnica pelo CCZ, a médica veterinária Aneli Marques Neves Conceição, destacou os reflexos positivos no atendimento diário. “A nova sala de pós-operatório e as demais melhorias vão tornar os nossos procedimentos mais seguros, rápidos e confortáveis para os animais. Ter uma estrutura adequada é essencial para oferecermos um cuidado técnico de excelência”.

Para o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, a reforma representa um avanço necessário. “Estamos trabalhando para fortalecer o CCZ como um equipamento estratégico dentro da Vigilância em Saúde. Com essas adequações, ganhamos em eficiência, segurança e conforto para quem utiliza os serviços, além de melhores condições para nossa equipe técnica”, concluiu.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos nos próximos 45 dias.

