Prefeitura convoca 21 aprovados em concurso público

Prefeitura convoca 2 1 profissionais aprovados em concurso público

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convocou 21 profissionais aprovados em concurso público para atuarem em setores da Saúde, Educação, entre outros. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município (Jornal Diário de Santa Bárbara) e no site oficial do Município (www.santabarbara.sp.gov.br).

Foram chamados Médico de Estratégia de Saúde da Família, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Agente de Controle de Endemias, Professor PEB II (Educação Especial – Multifuncional), Professor de Educação Básica I (Infantil e Fundamental), Professor de Educação Básica II (Inglês), Agente de Administração e Ajudante de Serviços Gerais.

Os profissionais convocados devem comparecer até a próxima quinta-feira (10/4), das 9 às 16 horas, munidos de documentos pessoais no Departamento Pessoal da Prefeitura, situado à Avenida Monte Castelo, 1.000 – 3º Andar – Jardim Primavera. O não comparecimento até a data e horário acima implicará desistência do mesmo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP