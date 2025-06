Prefeitura reforça cuidados com a população em situação de rua em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), intensificou os cuidados com a população em situação de rua, especialmente com a chegada do inverno. A ação garante acolhimento, alimentação, banho, cobertores, agasalhos e abrigo, com atendimento diário, inclusive aos finais de semana.

“O atendimento à população em situação de rua é permanente no município, realizado em parceria com diversas instituições para assegurar direitos e resgatar a dignidade das pessoas. Em maio, com as primeiras frentes frias, intensificamos as abordagens em ruas e praças para oferecer suporte às pessoas. Com a chegada do inverno, reforçamos as equipes e os serviços para ampliar a proteção”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A busca ativa é realizada pelo Serviço de Abordagem Social (SEAS), que percorre diferentes pontos da cidade para oferecer orientações, apoio e encaminhamentos. A unidade, localizada na rodoviária, pode ser acionada pelos telefones (19) 9.9894-5745 ou (19) 3478-2858.

As pessoas que aceitam o acolhimento são encaminhadas para os serviços da rede socioassistencial e intersetorial, como a Casa de Passagem, o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e o Acolhimento Institucional.

Casas de Passagem

As Casas de Passagem integram os Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e oferecem acolhimento imediato e emergencial a pessoas em situação de rua, com recepção, banho, alimentação, pernoite e escuta qualificada. Profissionais capacitados realizam o estudo de cada caso para os devidos encaminhamentos.

Americana possui duas unidades. O acolhimento ao público masculino, com capacidade para até 40 pessoas, ocorre na Rua Carlos Gomes, 155, Centro. Já as mulheres são atendidas na Avenida Bandeirantes, 2.589, com até 10 vagas.

O atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os telefones de contato são (19) 98169-3006 e (19) 99113-5819. A entrada de novos usuários ocorre por meio de encaminhamento do SEAS ou do CREAS.

Acolhimento institucional da prefeitura

No acolhimento institucional, os usuários têm acesso a moradia temporária, refeições, cuidados pessoais e atividades diárias, como cultivo de horta e pomar. A escuta especializada permite identificar e trabalhar demandas individuais, com encaminhamento para serviços de capacitação profissional, inclusão no mercado de trabalho, acesso à educação, saúde, entre outros.

O serviço atende até 30 homens e funciona todos os dias da semana. O acesso é feito por encaminhamento do CREAS. O telefone de contato é (19) 98169-3006.

