A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), está com inscrições abertas até o dia 29 de maio para a 5ª Conferência Municipal dos Direitos das Mulheres. O evento, gratuito, será realizado no dia 30 de maio, das 7h30 às 14h, no campus Maria Auxiliadora do UNISAL – Centro Universitário Salesiano, com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquista para Todas”.

Para participar da conferência, basta se inscrever clicando no banner do evento na página inicial do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a programação elaborada. “A temática da 5ª Conferência dos Direitos das Mulheres discutirá os desafios da mulher na sociedade. Na programação, teremos uma explanação das ações das políticas públicas desenvolvidas no município para que possamos aprimorar e implementar o trabalho”, reforçou.

Com o objetivo de discutir propostas para o aprimoramento das ações voltadas às mulheres na cidade, serão promovidas diversas pré-conferências a partir desta terça-feira (20).

A presidente do CMDM, Joyce Kembe Taunay, ressaltou a importância da participação popular nos encontros preparatórios, além da conferência. “As discussões sobre o tema vão anteceder a conferência, com a realização das pré-conferências. O objetivo é mobilizar a sociedade para a busca de propostas que atendam às demandas das mulheres”, disse.

Confira a programação completa da 5ª Conferência dos Direitos das Mulheres:

7h30 – Café e credenciamento

8h30 – Abertura oficial e composição da mesa com autoridades

9h30 – Aprovação do Regimento Interno

9h40 – Apresentação das Ações para a Mulher no Município com a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra

10h10 – Palestra Magna com a Dra. Fabiana Aparecida de Carvalho

11h10 – Intervalo

12h00 – Discussão dos Eixos

13h00 – Apresentação das Propostas

13h30 – Eleição dos delegados e encerramento dos trabalhos