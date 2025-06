A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Meio Ambiente e de Saúde, apoia a realização da Campanha do Agasalho Pet, com arrecadação de doações para proporcionar proteção aos animais em situação de vulnerabilidade durante o inverno. A iniciativa atende a uma indicação da vereadora Roberta Lima.

As doações serão destinadas aos animais do CCZ (Centro de Controle Zoonoses) e encaminhadas a protetores independentes. Os pontos de coleta são as sedes da Secretaria de Meio Ambiente, Casa da Agricultura, Paço Municipal, CCZ e Câmara Municipal. As doações de itens de inverno, roupas pet e cobertores, novos ou usados em bom estado, podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

“Com a colaboração de voluntários, a Secretaria de Meio Ambiente faz a ação solidária na Casa da Agricultura, recolhendo doações para as ONGs que cuidam dos animais na cidade. E agora temos uma campanha na cidade para reforçar esta ação, numa parceria com a equipe da vereadora Roberta Lima, que luta pela causa animal. O objetivo é oferecer proteção, bem-estar e qualidade de vida aos animais”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

“A ação é muito importante e visa o bem-estar dos animais, que sentem frio, assim como nós. Nosso mandato tem lutado todos os dias pelos animais e engaja mais uma vez a campanha que vai aquecer muitos focinhos gelados “, afirma a vereadora Roberta Lima, que enaltece a parceria com a Prefeitura. “A ação, em parceria com a equipe Cadeia Para Maus-Tratos, e por meio de indicação de minha autoria, conta com o apoio da Prefeitura, através das secretarias de Meio Ambiente e da Saúde. A indicação foi prontamente atendida pelo Executivo e secretarias envolvidas”, reforça.

“Cuidar da saúde também é olhar com responsabilidade para o bem-estar animal, que impacta diretamente o ambiente em que vivemos. A Campanha do Agasalho Pet é uma ação solidária que reforça nosso compromisso com a saúde pública e com a causa animal. A parceria entre as secretarias e o envolvimento da sociedade mostram que é possível construir uma cidade mais humana e acolhedora para todos”, avalia o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.