Prefeitura de Americana orienta empresas a preencher o Cadastur

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, orienta empresas e profissionais que atuam no setor turístico sediados na cidade a preencher o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) que visa formalizar, fiscalizar e promover a qualidade dos serviços turísticos no país, garantindo maior segurança e confiabilidade para os consumidores.

De acordo com a pasta, o cadastro é exigido por força legal para diversos segmentos, incluindo meios de hospedagem, como hotéis, pousadas, resorts, flats, albergues, campings e outros estabelecimentos que oferecem acomodação; agências de viagens e turismo; transportadoras que realizam transporte de turistas em veículos como ônibus, vans, micro-ônibus e carros executivos; guias de turismo; parques temáticos e organizadores de eventos (espaços de lazer com atrações temáticas e empresas que planejam e executam eventos como congressos, convenções, feiras e shows).

“Além de atender à obrigação legal, o Cadastur oferece uma série de vantagens estratégicas para empresários do setor turístico, como credibilidade e segurança ao conferir um selo de qualidade e formalidade, acesso a linhas de crédito e fomento, inclusão da empresa em portais oficiais, participação em feiras e eventos e acesso a programas de capacitação, permitindo a qualificação profissional em cursos, treinamentos e programas promovidos ou apoiados pelo Ministério do Turismo”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinícius Ghizini.

O processo de cadastro é gratuito e 100% online, por meio do portal oficial do Cadastur, em cadastur.turismo.gov.br. É necessário fazer o login utilizando a conta Gov.br e preencher o formulário eletrônico. A homologação por parte do Ministério do Turismo ocorre em aproximadamente 5 dias úteis após o envio dos dados.

