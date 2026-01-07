A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), abre 74 vagas de estágio em diversas áreas, com início nos meses de fevereiro e março. Para se inscrever, os estudantes devem comparecer ao CIEE, na Rua Anhanguera, nº 40, na sede do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

As vagas são para estudantes de Ensino Médio e Ensino Superior. Os interessados devem realizar o cadastro e verificar as oportunidades para se candidatar. Os documentos necessários são RG, CPF ou CNH e comprovante de residência.

O convênio com o CIEE, assinado pelo prefeito Chico Sardelli em novembro, permite que estudantes estagiem em setores da administração municipal. “Essa parceria promove a gestão dos contratos dos estagiários, agilizando o processo e viabilizando a inserção dos jovens no mercado de trabalho”, explicou o secretário municipal de Administração, Eduardo Flores.

O consultor de atendimento do CIEE, Gustavo Migotti, destacou a relevância da iniciativa. “É uma ação importante que incentiva os jovens em busca da oportunidade de estágio e da formação profissional”, pontuou.

As áreas para estágio e as vagas disponíveis são:

Administração – 10

Direito – 12

Pedagogia – 35

Ensino Médio – 6

Arquitetura e Urbanismo – 1

Medicina Veterinária – 2

Farmácia – 4

Educação Física – 1

Tecnologia da Informação – 2

Ciência da Computação – 1

Os benefícios são:

30 horas semanais: bolsa-auxílio no valor de R$ 1.008,96 + R$ 126,12 de auxílio-transporte

25 horas semanais: bolsa-auxílio no valor de R$ 840,80 + R$ 126,12 de auxílio-transporte

20 horas semanais: bolsa-auxílio no valor de R$ 672,64 + R$ 126,12 de auxílio-transporte

Ensino Médio – 30 horas semanais: bolsa-auxílio no valor de R$ 693,66 + R$ 126,12 de auxílio-transporte