A Prefeitura de Americana assinou novo convênio com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) para apoiar os jovens universitários da cidade que buscam uma oportunidade de estágio. Na sexta-feira (14), o prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e o secretário de Administração, Eduardo Flores, firmaram a parceria com o supervisor da unidade de operações de Campinas do CIEE, Rômulo Santana, e com o consultor de atendimento do CIEE, Gustavo Migotti.

O convênio permite que estudantes universitários possam estagiar em setores da administração municipal, contribuindo para a formação profissional e inclusão no mercado de trabalho. Atualmente, a Secretaria de Administração gerencia a contratação dos cerca de 300 estagiários da Prefeitura. A partir dessa nova parceria, os contratos dos novos estagiários serão intermediados pelo CIEE, visando não apenas o cumprimento das obrigações definidas pela Lei 11.788/2008, mas também servir como porta de entrada para adolescentes e jovens no mundo do trabalho.

“Agradecemos por essa parceria tão importante e que reflete diretamente nos adolescentes. Todo modo de incentivo é válido, sobretudo nessa fase de estudos e início da vida profissional. Além da oportunidade de emprego, o programa envolve também um processo de aprendizagem e comportamento”, destacou o prefeito Chico.

Trabalho

“Esse convênio é um investimento, já que todos os requisitos legais são cumpridos, além de promover um ambiente de trabalho mais diverso e novas oportunidades de crescimento para os jovens”, enalteceu o vice-prefeito Odir.

De acordo com o supervisor, Rômulo Santana, 63% dos estagiários do CIEE auxiliam os pais financeiramente, contribuindo com a renda financeira em casa. “Temos uma base de atendimento no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e estamos muito contentes com a efetivação desse convênio. Nosso objetivo é apresentar as oportunidades aos estagiários, já que atuamos como uma ponte entre eles e as vagas de emprego disponíveis no mercado de trabalho”, ressaltou.

O secretário de Administração, Eduardo Flores, também valorizou a importância da parceria. “Considerando a vasta experiência do CIEE, com tantos anos atuando no mercado, será um importante ganho para a Prefeitura”, pontuou.