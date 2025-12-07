A equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana e servidores do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizaram nesta sexta-feira (5) uma ação de conscientização voltada aos motociclistas, como parte da campanha “Não corra. A velocidade não perdoa”, promovida pelo Detran. A atividade abordou 150 condutores na Avenida Abdo Najar, na região da Cidade Jardim.

A campanha tem como objetivo alertar sobre os perigos do excesso de velocidade e mudar comportamentos de risco, ressaltando que 10 km/h acima do limite podem ser a diferença entre a vida e a tragédia. Durante a ação, os motociclistas receberam orientações sobre direção responsável, além de materiais educativos e cordões.

“Esse tipo de abordagem reforça a importância de cada escolha no trânsito. Quando o motociclista reduz a velocidade e adota uma postura mais defensiva, ele protege a própria vida e a de quem está ao redor. Nosso papel é orientar e lembrar que pequenas atitudes podem evitar acidentes graves. Seguimos trabalhando para que o trânsito de Americana seja cada vez mais seguro para todos”, destacou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.