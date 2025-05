A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e representantes da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) se reuniram nesta quarta-feira (14) para a apresentação do protótipo do aplicativo Clic Verde, desenvolvido com o objetivo de reunir e identificar ações ambientais realizadas no município. O encontro ocorreu na Casa da Agricultura, sede da Unidade de Educação Ambiental.

O projeto está sendo desenvolvido de forma colaborativa por professores e estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec, que utilizarão a iniciativa como trabalho de conclusão de curso.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância da ferramenta. “A parceria com a Fatec é fundamental para o desenvolvimento do aplicativo. Por meio dele, ações como atividades de voluntariado, plantios e intervenções promovidas pela população serão disponibilizadas, incentivando as boas práticas em prol da preservação ambiental.”

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura, Kátia Birke, reforçou o papel da instituição no projeto. “O suporte voluntário da Fatec viabiliza a implantação do Clic Verde, que reunirá e dará visibilidade aos projetos ambientais desenvolvidos no município, servindo de referência e estímulo à ampliação dessas ações.”

Participaram da apresentação o professor orientador Lucas Serafim Parizotto, o coordenador do curso Rogério Nunes de Freitas, os estudantes Andrew Tamamini Bartolome e Gabriel Tavares Costa, além do secretário-adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto.