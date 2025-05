A Prefeitura de Americana entrega neste domingo (18), às 9h30, a revitalização da Praça José Rampazzo, localizada na Rua das Figueiras, no Jardim São Paulo. A entrega será realizada durante o evento “Americana, Café & Viola”, das 8h às 12h, com entrada solidária: 1 pacote de lenço umedecido destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

As obras incluíram rampas de acessibilidade, novos bancos, instalação de lixeiras, piso em concreto, reforma do coreto, paisagismo e outras melhorias. O investimento total foi de R$ 327.790,21, sendo R$ 281.050,67 repassados pelo Governo do Estado de São Paulo e R$ 46.739,54 de contrapartida da Prefeitura.

A intermediação dos recursos foi feita pelo vereador Fernando da Farmácia, com apoio do vereador paulistano João Jorge e do suplente de deputado estadual Israel Alexandre. A tramitação dos recursos ficou sob responsabilidade da Secretaria de Gestão de Convênios.

Investimento

“Foi um investimento importante para tornar a praça mais segura e agradável às famílias, reforçando o compromisso da gestão com qualidade de vida e bem-estar da população”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A entrega será realizada durante a estreia do evento itinerante “Americana, Café & Viola”, do programa Conexão Cultura, da Secretaria de Cultura e Turismo. A produção é da Bokme! Produções, com patrocínio do Delta Supermercados.

“O objetivo é valorizar a tradicional cultura da moda de viola, levando apresentações para os espaços públicos da cidade”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Vinícius Ghizini.

A primeira edição do evento contará com shows da banda Modo Sertão e da violeira e cantora Giovanna Viola.