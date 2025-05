A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), deu início, nesta semana, às melhorias no Córrego Riviera, localizado na Rua Quinto Ferramola, na região da Praia Azul. Os trabalhos incluem a recomposição do talude e a limpeza e desassoreamento de um trecho do leito do córrego.

As intervenções têm como objetivo reforçar a proteção do barranco e das residências situadas às margens do córrego, evitando processos de erosão e restaurando a estabilidade do solo para proporcionar mais segurança aos moradores do local. A previsão é que o serviço seja concluído em 10 dias.

Intervenção para preservar

“Esse tipo de intervenção é fundamental para preservar áreas afetadas e prevenir novos danos, conservando assim todo o entorno na região”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Nas últimas semanas, também na região da Praia Azul, as equipes da Sosu executaram a limpeza e desassoreamento do Córrego Olho d’Água, com a finalidade de preparar o espaço para a reconstituição da mata ciliar.