A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executou melhorias em galerias pluviais em diferentes pontos da cidade durante esta semana. Os trabalhos incluíram reformas, manutenções e o serviço de limpeza com hidrojato, com o objetivo de garantir maior eficiência na captação e no escoamento da água das chuvas, contribuindo para uma drenagem adequada e para a preservação do pavimento.

As reformas e melhorias nas caixas de galeria são realizadas nas ruas Serra da Borborema e Serra das Palmeiras, no Parque da Liberdade, e na Rua Jaú, no Parque Universitário. Na última semana, as equipes estiveram também na Rua Capitão Sebastião Antas, na Vila Rehder.

Já os trabalhos de limpeza da rede de drenagem, constituída de galerias pluviais, ramais, poços de visita e bocas de lobo, compreenderam as avenidas Nossa Senhora de Fátima, Antônio Pinto Duarte, de Cillo e Bandeirantes, além das ruas Gonçalves Dias, Paul Harris, Silvino Bonassi, Aimorés, Caiapós, dos Diamantes e Dom Pedro II.

Esse serviço, realizado regularmente no município, utiliza um equipamento de hidrojato de alta pressão e um sugador de alta potência, interligados em um caminhão com mangueiras e reservatório de água, com a finalidade de desobstruir as caixas e garantir a fluidez da água, evitando acúmulos de detritos que podem causar transtornos e mantendo as galerias sempre em boas condições de funcionamento.

“Manter a rede de drenagem em boas condições é fundamental para o bom funcionamento do sistema viário e para o bem-estar da nossa população. Esses serviços são essenciais para evitar alagamentos e garantir o escoamento adequado da água das chuvas, principalmente em períodos de maior intensidade. Seguimos com esse trabalho contínuo em todas as regiões da cidade”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.