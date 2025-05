A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está executando melhorias na infraestrutura da Rua do Mecânico, no Jardim Werner Plaas, nesta semana. As intervenções têm como objetivo melhorar o escoamento das águas das chuvas, evitando o acúmulo na via, e recuperar o pavimento asfáltico, garantindo melhores condições aos motoristas que trafegam pela região.

As obras começaram com a implantação de guias. Nesta terça-feira (6), as equipes trabalharam na regularização das sarjetas. Os próximos passos compreendem a limpeza do local e o nivelamento do solo para o recapeamento da via, que deve ser realizado até o próximo sábado (10).

“A Rua do Mecânico é uma via de grande circulação de veículos pesados e precisava dessas melhorias. Estamos executando um trabalho completo para melhorar a drenagem e reforçar o pavimento, garantindo mais segurança, conforto e durabilidade para quem utiliza a via no dia a dia”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.