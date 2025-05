A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executa a manutenção da rede de galerias pluviais do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” nesta semana. O objetivo é recuperar a rede existente no local e ampliar as melhorias no escoamento das águas das chuvas.

Os trabalhos compreendem a instalação de um pequeno trecho de tubulação e a construção de uma nova caixa de galeria pluvial, que irá possibilitar melhorias no escoamento das águas e facilitar manutenções futuras. A previsão é que o serviço seja concluído até a próxima semana.

“Essa intervenção é importante para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem do Parque Ecológico, evitando transtornos e preservando a infraestrutura do local”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.