Os serviços essenciais da Prefeitura de Americana, como atendimento médico de urgência e emergência, limpeza pública e segurança, funcionam normalmente entre os dias 17 e 21 de abril (quinta a segunda-feira), durante o ponto facultativo e os feriados da Sexta-Feira Santa e de Tiradentes. Os serviços administrativos que atendem exclusivamente de forma presencial estarão disponíveis até às 16h desta quarta (16) e serão retomados às 9h de terça-feira (22).

Pela internet, a qualquer dia e horário, a população pode realizar pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no ícone “Americana Inteligente”. Neste período, moradores com sintomas de dengue devem buscar atendimento nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) São José, na região da Cidade Jardim, e Dona Rosa, na região do Parque Gramado; no PA (Pronto Atendimento) do Antônio Zanaga; ou no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Como as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão fechadas, os testes rápidos para diagnóstico da doença, regularmente realizados nos postos, poderão ser feitos nas unidades de urgência e emergência.

Confira o que abre e fecha:

– Paço Municipal – Fechado;

– Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi – Funciona normalmente 24 horas;

– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga – Funciona normalmente 24 horas;

– UPA São José – Funciona normalmente 24 horas;

– UPA Dona Rosa – Funciona normalmente 24 horas;

– Atendimento pré-hospitalar (Serviço 192) – Funciona normalmente 24 horas;

– Plantão odontológico no CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) – Funciona no ponto facultativo, feriados e final de semana, das 8h às 12h;

– Unidades Básicas de Saúde – Fechadas;

– Núcleo de Especialidades – Fechado;

– Farmácia Central – Fechada;

– Departamento de Água e Esgoto (DAE) – Atende emergências todos os dias pelo telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h; WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site www.daeamericana.sp.gov.br, clicando em “Protocolos Digitais”;

– Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – Mantém uma equipe de plantão para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos em vias públicas. Nas casas, o recolhimento é de animais mortos, apenas. O serviço funciona das 7h às 16h. O telefone para contato é 3467-2344;

– Guarda Municipal (GAMA) – Atendimento 24 horas todos os dias. A população pode ligar no telefone 153;

– Biblioteca Municipal: Fechada;

– Parque Ecológico: Aberto de quinta-feira a domingo, das 8h às 16h, e fechado na segunda-feira;

– Jardim Botânico: Aberto todos os dias das 6h às 20h;

– Centro Cívico: Pista de atletismo aberta todos os dias até as 22h, com entrada pela Rua Bahia;

– Coleta de lixo domiciliar – Realizada normalmente;

– Coleta seletiva – Funciona quinta-feira e sábado e não será realizada na sexta-feira, domingo e segunda-feira;

– Ecopontos – Funcionam quinta-feira, sábado e domingo e estarão fechados na sexta-feira e segunda-feira;

– Assessoria de Imprensa – Atendimento de plantão todos os dias.