A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, deu início à reforma da pista de skate da Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. O trabalho começou com as equipes realizando o tratamento de fissuras e reparos no piso.

As melhorias buscam proporcionar mais segurança, conforto e qualidade para os atletas e moradores durante treinamentos e competições no local. A obra tem investimento aproximado de R$ 24.450, custeada com recursos dos Jogos Universitários.

“A pista tem grande valor para os jovens e famílias da região, promovendo o esporte e a convivência social. Acreditamos que essa revitalização atenderá não somente essa necessidade, mas também incentiva o uso do espaço público, fortalecendo iniciativas do esporte, cidadania e inclusão. Aproveitamos para agradecer ao vereador Paulo Eduardo pela intermediação para a vinda dos Jogos para Americana, com esse consequente investimento tão importante”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

A intervenção dá continuidade às melhorias realizadas na praça desde o ano passado, que já incluíram a pintura da quadra poliesportiva.