A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu na semana passada uma ação educativa sensorial com os integrantes do Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual (CPC), na Avenida Bandeirantes.

A atividade abordou a importância do plantio e proporcionou experiências táteis e olfativas com diferentes espécies arbóreas. “A vivência lúdica das plantas aguça os sentidos e, através dos aromas e texturas, trabalhamos características, curiosidades e usos, relacionando os elementos terra e água”, explicou a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a relevância da inclusão. “Todas as pessoas têm o direito de participar do processo de aprendizagem e das ações de preservação do meio ambiente. Agradecemos a todos que participaram e ao CPC pela parceria.”

Durante a ação, foram plantadas mudas de espécies medicinais e ornamentais, como hortelã, lavanda, alecrim, manjericão e boldo. O objetivo é criar um jardim e horta para atividades lúdicas de estímulo aos sentidos.

A iniciativa contou com apoio da empresa Contato, do Viveiro Plant Colha e do Lions Clube Americana Centro. Também participou a coordenadora do CPC, Silmara Pinheiro.