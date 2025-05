A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), promoveu uma capacitação para 21 profissionais, integrantes do Conselho Municipal da Mulher (CMDM) e da rede de atendimento à mulher, na quarta-feira (14). O objetivo foi preparar os representantes para as pré-conferências da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher.

A atividade foi ministrada pela professora doutora Fabiana Aparecida de Carvalho, assistente social que representa a empresa Duas Andorinhas, abordou sobre os direitos das mulheres, políticas públicas e organização social, fortalecendo a atuação das participantes na condução das pré-conferências municipais, que terão início a partir do dia 20 de maio.

“A capacitação promoveu a troca de experiências e a formação para o aprimoramento dos conhecimentos sobre a temática da Conferência da Mulher. A rede de atendimento está capacitada para discutir e conduzir os trabalhos junto à população nas pré-conferências que serão promovidas, buscando o envolvimento de toda a sociedade nas políticas públicas voltadas à mulher”, reforçou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliana Hellen Munhoz Fernandes.

A 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher terá como tema central “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”. O evento será realizado no dia 30 de maio (sexta-feira), das 7h30 às 14h, no Campus Maria Auxiliadora do Unisal – Centro Universitário Salesiano. As inscrições serão abertas nos próximos dias.