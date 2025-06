A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), está promovendo as pré-conferências preparatórias para a 15ª Conferência de Assistência Social. Nesta quinta-feira (12), a atividade foi realizada na sede da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

As pré-conferências acontecem nos territórios atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), em conjunto com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

“O objetivo é discutir as políticas públicas de atendimento, visando o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido no município e dos serviços socioassistenciais, para o fortalecimento das ações em prol da população que mais precisa. Por isso, a participação da população é muito importante nesta etapa que antecede a Conferência, quando serão apresentadas e aprovadas as propostas discutidas”, destacou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A 15ª Conferência de Assistência Social será realizada nos dias 24 e 25 de junho, no campus Maria Auxiliadora da UNISAL (Universidade Salesiana), com o tema “20 anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”.

Os eixos temáticos do evento serão:

Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades;

Aperfeiçoamento Contínuo do SUAS: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional;

Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e Inclusão Social no SUAS;

Gestão Democrática, Informação no SUAS e Comunicação Transparente: Fortalecendo a Participação Social;

Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do SUAS.

Próximas pré-conferências

16/06 (segunda) – 13h30

SCFV Cruzada das Senhoras Católicas / CRAS Nossa Senhora Aparecida

Rua Cruz e Souza, 30 – Antônio Zanaga

17/06 (terça) – 13h15

AAMA / Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes

Rua Paulo Setúbal, 200 – Vila Santa Inês

18/06 (quarta) – 8h30

Projeto Caminho / Casa Abrigo / CRAS São Jerônimo

Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo

18/06 (quarta) – 9h00

CRAS Praia Azul / SCFV APAM

Rua Maranhão, 1457 – Praia Azul

18/06 (quarta) – 18h

SCFV Casa de Dom Bosco / CRAS Mathiensen

Rua dos Colibris, 235 – Vila Mathiensen