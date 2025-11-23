A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou na quinta-feira (20) uma ação de manejo e controle de leucenas, plantas invasoras, às margens da Avenida Bandeirantes, com o objetivo de preservar o equilíbrio ecológico e proteger a biodiversidade local. O trabalho inicial consistirá na remoção das árvores e, posteriormente, na substituição por espécies nativas. Para a execução do serviço, o trânsito no local será parcialmente interditado durante o serviço, das 7h30 às 12h, com monitoramento da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), que planejou os desvios para a otimização do fluxo de veículos no local (veja abaixo).

O processo de manejo das espécies arbóreas invasoras no Sistema de Áreas Verdes faz parte das diretrizes do Plano Municipal de Conservação dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado, do projeto de recomposição ambiental do Ribeirão Quilombo do Consórcio PCJ, (Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) e está inserido no eixo de trabalho do projeto Reconecta, da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A secretária da pasta, Andréa Cristina Gonçales, ressaltou a importância da iniciativa para a preservação da biodiversidade da flora nativa. “As leucenas são plantas invasoras, que têm um crescimento rápido, e acabam sufocando e impedindo o desenvolvimento de outras árvores, prejudicando a biodiversidade da flora nativa. As árvores serão retiradas e haverá um plantio de mudas adequadas para o espaço”, explicou.

A supressão das leucenas ocorrerá na bacia hidrográfica do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, e Córrego Santa Angélica, nas proximidades do Viaduto João Romano. O trabalho foi organizado após vistoria técnica operacional na área.

O projeto visa manejar as espécies invasoras, introduzindo espécies arbóreas nativas da flora regional de proteção ciliar aos cursos hídricos, com diversidade biológica superior a 80 espécies.

Interdições de trânsito

Para a execução dos serviços, a Utransv, organizou a interdição parcial da Avenida Bandeirantes e ruas próximas às áreas que receberão a ação de manejo e remoção das leucenas. O objetivo é preservar a segurança dos motoristas e cidadãos durante o serviço, garantindo o fluxo de veículos naquela região.

Durante a realização do serviço, haverá interdições de trânsito (das 7h30 às 12h), apenas no sentido centro/bairro, nos seguintes pontos:

– Avenida Bandeirantes x Rua Sergipe

– Avenida Bandeirantes x Rua Bahia

– Rua Sergipe x Rua Piauí

Os veículos que desejarem acessar a região do bairro Chácara Machadinho podem utilizar como rotas alternativas a Avenida Abdo Najar, fazendo o retorno e entrando no Viaduto Prefeito João Batista de Oliveira Romano, ou a Rua Sergipe, indo até a Avenida Nossa Senhora de Fátima e entrando pelo Werner Plaas.

“As interdições foram planejadas para o feriado, quando o fluxo de veículos é menor. A medida também preserva a segurança dos funcionários que irão trabalhar no local e orienta os motoristas para os desvios no trânsito”, disse o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Trabalho técnico

O diretor da Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizete de Paula, falou sobre a questão das leucenas e o plantio de espécies nativas. “A leucena é uma planta exótica, que através de interação química chamada alelopatia impede o desenvolvimento de plantas nativas ao redor. A erradicação é necessária para preservarmos a biodiversidade local e o equilíbrio ecológico”, reforçou.

Neste projeto, a estrutura demográfica de plantio contempla espécies zoocóricas, atrativas da fauna, espécies adaptadas a áreas alagadiças, atrativas de elementos dispersores e polinizadores, entre outros, favorecendo o fluxo gênico de flora e fauna.

Os trabalhos consistem na limpeza das áreas, destino dos resíduos vegetais para locais ambientalmente adequados e implantação de projetos de reflorestamento, desenvolvidos pela Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos.

O diretor da Unidade, Cicero de Jesus, ressaltou os serviços sistêmicos prestados ao meio ambiente. “Entre diversos serviços ecossistêmicos prestados ao meio ambiente, ainda as áreas revegetadas, atuam no sequestro de carbono da atmosfera, mitigando efeitos de aquecimento global, responsável por eventos climáticos extremos”, disse.