A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está revitalizando a pintura das instalações do Cemitério Parque Gramado. O objetivo é qualificar a estrutura do espaço, proporcionando um ambiente mais seguro, organizado e acolhedor tanto para os munícipes quanto para os servidores que atuam no local.

Os trabalhos incluem a renovação da pintura dos muros e de diversos setores, como administração, portaria de entrada, capela, banheiros e a parte interna e externa do velório.

Manutenção

“A manutenção dos cemitérios exige atenção constante e um olhar cuidadoso para os detalhes. Essa revitalização valoriza o espaço público e demonstra o respeito que temos com a memória das famílias e com os servidores que trabalham no local. Nosso compromisso é manter os ambientes sempre bem estruturados e acolhedores”, destaca o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As melhorias fazem parte de uma série de reformas e manutenções que estão sendo realizadas no local. Desde o início do ano, o Cemitério Parque Gramado recebeu manutenção dos telhados, troca de forros, manutenção e troca de calhas, aumento das caixas de saída de águas pluviais, tratamento de infiltrações, verificação e adequação das instalações elétricas, verificação e correção de trincas e construção de novas carneiras.