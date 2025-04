A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), fará nesta quarta-feira (2) uma intervenção com a finalidade de melhorar o trânsito na Rua Rio Branco, no trecho entre as ruas Fernando de Camargo e Dom Pedro, na região central da cidade.

No período das 6h às 20h, a linha dupla contínua que separa as duas mãos estará sinalizada com cones e fitas. O objetivo é criar uma barreira física para evitar que os motoristas façam a conversão para o lado oposto da via, manobra perigosa que pode congestionar o fluxo de veículos e causar acidentes.

“Essa medida faz parte dos nossos estudos para melhorar a organização viária nesse trecho, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito. Com essa barreira, buscamos evitar conversões irregulares que podem gerar congestionamentos e aumentar o risco de acidentes. Durante o período de testes, nossa equipe vai acompanhar a dinâmica do tráfego para avaliar os impactos e possíveis ajustes”, explica o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A orientação para os motoristas que pretendem acessar estabelecimentos no lado oposto da via é realizar o retorno nos locais apropriados. A intervenção está em fase de testes para avaliar os impactos no trânsito e a eficácia da medida.