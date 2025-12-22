Kits começarão a ser entregues às escolas municipais no começo de fevereiro

Os uniformes que os cerca de 25 mil estudantes da rede municipal de ensino de Hortolândia usarão no próximo ano já estão sendo confeccionados, agora, pela Prefeitura. A produção, por meio de um projeto social, acontece no CQP II (Centro de Qualificação Profissional da Prefeitura), no Jd. Terras de Santo Antônio.

Ao todo, estão sendo produzidas aproximadamente 75 mil peças de roupas. Entre janeiro e fevereiro, elas serão usadas para montar os milhares de kits escolares de verão. Cada um deles terá duas camisetas e uma bermuda ou um short-saia. O cronograma de entrega dos kits de verão aos pais e responsáveis ainda será definido pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

A entrega dos uniformes é uma ação que beneficia desde os bebês e as crianças da Educação Infantil e do Ensino Fundamental aos jovens e adultos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), matriculados nas 60 escolas próprias de Prefeitura e nas oito EEI (Escolas de Educação Infantil) da Organização da Sociedade Civil (OSC) Maria do Carmo, parceira da Administração Municipal.

A previsão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social é que as peças de verão sejam finalizadas ainda em janeiro de 2026 e entregues às escolas municipais no começo de fevereiro. Depois, começará a produção dos agasalhos e calças que compõem os kits de inverno.

Projeto social

As milhares de peças de roupas que compõem os kits de uniformes, de verão e de inverno, são confeccionadas por bolsistas inscritos no curso profissionalizante de “Costura Industrial”. A formação é disponibilizada pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social aos participantes do Programa Acerte (Ação Cidadã de Requalificação, Trabalho e Educação), realizado pela Secretaria de Governo.

A produção dos uniformes escolares para a rede municipal de Hortolândia faz parte de uma política pública em execução há mais de uma década. Por meio deste projeto social, a Prefeitura busca preparar pessoas em vulnerabilidade, a maioria mulheres, para conquistar uma renda extra ou ingressar no mercado de trabalho. Além disso, a Administração Municipal garante a entrega dos uniformes escolares anualmente e no tempo certo.