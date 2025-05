A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Turismo – Comtur, abriu as inscrições para o credenciamento de estabelecimentos gastronômicos interessados em participar do Festival Gastronômico de Inverno 2025 de Santa Bárbara d’Oeste. O evento será realizado nos dias 7 e 8 de julho, das 18 às 23 horas, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao Parque Araçariguama, com entrada gratuita.

Os interessados podem se inscrever de forma on-line, até o dia 25 de maio, domingo, pelo site www.culturasbo.com/editais. O edital prevê 12 vagas para estabelecimentos de Santa Bárbara d’Oeste e quatro vagas para participantes da Região Turística Bem Viver (Americana, Campinas, Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré).

Nesta edição, os empreendimentos deverão inscrever até dois pratos em cada uma das três categorias: Livre, Vegetariana (incluindo opções para ovolactovegetarianos, lactovegetarianos e vegetarianos estritos) e Temática. O tema da Categoria Temática será “Regiões do Brasil”, com foco em pratos que expressem sabores e tradições de diferentes regiões do país. A proposta do Festival é valorizar a gastronomia local e regional, fomentar a economia criativa e estreitar os laços entre consumidores e os estabelecimentos participantes.

O objetivo é promover a economia criativa, valorizar os estabelecimentos gastronômicos do Município e divulgar a culinária da Região Turística Bem Viver, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e degustar pratos que representem e evidenciem a especialidade de cada empreendimento gastronômico.

O regulamento completo está disponível no site www.culturasbo.com. A realização do Festival Gastronômico de Santa Bárbara é da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Conselho Municipal de Turismo – Comtur.