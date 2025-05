A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Coral Municipal Vozes Bárbaras, anunciou a realização do 12º Encontro de Corais, que acontecerá no dia 14 de junho de 2025, às 19h30, no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, com entrada gratuita.

Tradicional no calendário cultural da cidade, o 12º Encontro de Corais visa promover a difusão da música coral, proporcionando a troca de experiências entre coros, além de incentivar e conscientizar o público presente e a comunidade local sobre importâncias culturais, educativas, sociais e de bem-estar que a prática do canto coral proporciona.

O evento será realizado em caráter não competitivo e não classificatório, promovendo a valorização da música coral em suas diversas expressões. Nesta edição, os coros inscritos deverão incluir em sua apresentação pelo menos uma obra da música brasileira e ensaiar a cantiga popular “Cirandeiro”, que será apresentada por todos os grupos juntos no encerramento do evento, sob a regência do maestro Eduardo Lustosa, responsável pelo Coral Vozes Bárbaras.

As inscrições seguem abertas até dia 22 deste mês, até as 23h59, exclusivamente pelo site www.culturasbo.com/encontrodecorais. Podem participar corais de todas as categorias e estilos, com ou sem acompanhamento instrumental.

Para participar, os grupos devem preencher um formulário e anexar: partituras dos arranjos a serem apresentados (em formato PDF); breve histórico do coro, do regente e da equipe assistente (máximo de 10 linhas cada) e uma foto atual e em alta resolução do coro. O regulamento completo pode ser solicitado pelo e-mail [email protected].

Serviço:

12ª Encontro de Corais de Santa Bárbara

Dia 14 de junho, às 19h30

Local: Teatro Municipal “Manoel Lyra” | Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Classificação: Livre