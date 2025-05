A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou os serviços de revitalização do “Parquinho da Vila Brasil”, espaço localizado entre as ruas Paraná e Pará. Após limpeza da área será executado o projeto que prevê instalação de novo playground, espaço PET, iluminação em LED, além de paisagismo.

“Atendendo determinação do prefeito Rafael Piovezan, vamos recuperar mais um espaço em nossa cidade, tornando-o convidativo à população para o lazer, bem-estar e qualidade de vida. Trata-se de uma área que se soma, por exemplo, às duas áreas de bem-estar e lazer do Residencial Furlan, uma na Rua Antônio Furlan e outra na Avenida da Saudade. Assim, interligamos os espaços, passando pelas pistas de caminhada e ciclovias da Saudade e da Francisco Priori, oferecendo ao cidadão a possibilidade do convívio e da promoção da saúde”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.