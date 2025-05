A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste está realizando uma ampla reforma na Emei “Zelinho”, extensão da Emefei “Vereador José Luiz Gomes da Silva – Zelo”, localizada no Conjunto dos Trabalhadores. A intervenção tem como objetivo a ampliação do espaço físico da unidade, possibilitando a criação de novas vagas para a Educação Infantil. O investimento é de R$ 302 mil, em recursos próprios do Município.

Entre as melhorias previstas, estão a adaptação de duas salas de aula com a instalação de cubas para banho e solários, além da substituição do telhado de fibrocimento por telhas metálicas termoacústicas, que oferecem maior conforto térmico e acústico. O prédio também receberá nova pintura em toda a sua estrutura.

Ampliação da área externa

Como parte da obra, está sendo construído um novo muro de fechamento, o que permitirá a ampliação da área externa, destinada às atividades ao ar livre das crianças.