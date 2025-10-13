Jardinagem, manicure e pedicure e cuidador de idoso: novas possibilidades para inserção e geração de renda para os alunos (as) que estão frequentando os cursos gratuitos profissionalizantes do Senac nos CRASs (Centro de Referência e Assistência Social) I, III e IV e no NAS (Núcleo de Assistência Social) do San Marino. Os cursos, oferecidos pelo Senac Americana, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, começaram no mês de setembro.

No CRAS III, no Bosque das Árvores, as alunas já estão na parte prática do curso de manicure e pedicure, executando as técnicas que aprenderam com a professora Fernanda Belleza. O conteúdo aborda organização do material, ergonomia, técnicas específicas e habilidades de higienização, corte, lixamento, hidratação e esfoliação, colocação de unhas postiças e de decoração, atendendo às normas de biossegurança. Os encontros incluem também o projeto integrador no qual poderão planejar a gestão da carreira, a organização do ambiente e os processos de trabalho, além da elaboração do portfólio.

Já os alunos do curso de jardinagem do CRAS IV, do Conjunto Roberto Romano, estão estudando o processo de análise do solo para plantar e na próxima aula trarão uma mostra do solo onde pretendem realizar o plantio para praticar junto com a professora Áurea Cristina Bastos. O curso de jardinagem básica aborda parte teórica das plantas, estudo do solo, ferramentas, preparo para o canteiro, análise das plantas que precisam de sol ou sombra, poda, limpeza de canteiro, tipos de fertilizantes e adubo. São quatro cursos livres que integram o itinerário formativo: jardinagem básica, cactos e suculentas, orquídeas e bromélias e PANCs e Flores Comestíveis. Em cada uma dessas transições é possível a entrada de novos alunos.

O curso de cuidador de idosos, que segue nos NAS San Marino e no CRAS I, formará profissionais que irão auxiliar na promoção do envelhecimento saudável, considerando as características da pessoa idosa e as orientações da equipe multiprofissional, atuando para um menor comprometimento funcional, preservando e valorizando a ética, convivência social e familiar, bem como a independência e autonomia do idoso.