A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue avançando com o cronograma de manutenção das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa tem como objetivo aprimorar os ambientes escolares, promovendo melhores condições para a aprendizagem e o convívio de alunos, professores e colaboradores.

Equipes atuaram no CIEP “Prof. José Renato Pedroso”, localizado no Parque do Lago, onde foram realizados serviços de reparo no forro de PVC, substituição de portas e pintura da quadra poliesportiva.

Na EMEI “Profª Eny Carvalho de Andrade”, no Jardim Europa, os trabalhos incluíram a revisão da cobertura e pintura de todo o prédio. Já na EMEI “Profª Telma Laudissi D’Avilla”, no Jardim Laudissi, foi realizada a substituição de portas, além de adequações em sala de aula e pintura geral.

O investimento total nas intervenções é de R$ 561 mil, em recursos próprios do Município.