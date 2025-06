A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste continua os trabalhos de revitalização do “Parquinho da Vila Brasil”, localizado entre as ruas Paraná e Pará. Após a limpeza da área e a instalação do novo playground, as equipes estão finalizando a configuração do espaço, que contará ainda com um espaço PET, iluminação em LED e paisagismo.

Mais um local que se tornará um convite à população para momentos de lazer, bem-estar e qualidade de vida, somando-se às duas áreas de lazer já existentes no Residencial Furlan, localizadas na Rua Antônio Furlan e na Avenida da Saudade.

Obras

A vereadora Esther Moraes divulgou que a melhoria ocorre depois de uma série de solicitações pela Câmara Municipal. A parlamentar vinha sendo procurada por moradores da região e, desde então, passou a cobrar providências do Poder Executivo para a recuperação do espaço, que estava abandonado.

Entre os documentos apresentados por Esther estão as indicações nº 3234/2023 e 288/2024, além do requerimento nº 105/2024. No conteúdo das propostas, a vereadora solicitava limpeza, manutenção dos brinquedos, retirada de mato alto e melhorias estruturais na área de lazer. As indicações também ressaltavam o abandono do parque, que foi por muitos anos um importante ponto de encontro e recreação do bairro.

Vereadora Esther

Agora, com a resposta positiva da administração municipal, os moradores começam a ver as mudanças. O espaço recebeu serviços de limpeza e já conta com a instalação de um novo playground. Segundo a Prefeitura, a área será completamente reconfigurada, com a implantação de iluminação em LED, paisagismo e até um espaço PET, ampliando as possibilidades de lazer para toda a família.

“Essa era uma demanda antiga dos moradores da Vila Brasil. Fico feliz em ver que nossas cobranças surtiram efeito. Nosso objetivo é sempre buscar melhorias reais que impactem a vida das pessoas”, afirmou a vereadora Esther.