A Prefeitura de Sumaré realizou a entrega de 56 títulos de habitação a famílias que aguardavam há anos pela regularização de seus imóveis. A cerimônia contou com a presença do prefeito Henrique do Paraíso, do vice-prefeito André da Farmácia, do secretário municipal de Habitação, Moisés Paschoalim Machado, além de outros secretários e autoridades municipais. A ação representa mais um passo na política de habitação do município, garantindo segurança jurídica para dezenas de moradores de Sumaré.

Jennifer, moradora do Jardim das Orquídeas, recebeu o título em nome da avó, que esperava pela regularização há 23 anos. “Minha avó está se recuperando de um infarto, mas ficou muito feliz com essa conquista. Foi uma oportunidade de vir pegar a regularização por ela. Tanto ela como nós estamos muito felizes, é a realização de um sonho”, contou emocionada.

Maria do Carmo da Silva, que viveu durante 13 anos no bairro São Domingos, também comemorou a conquista. “Morei na enchente, passei dificuldade. Hoje moro no Orquídeas, que é um bairro bom. Agradeço a Deus e ao prefeito e vice por essa realização”, afirmou.

Outro beneficiado, Paulo Antônio de Souza, também do Jardim das Orquídeas, expressou sua gratidão. “Esperei por 24 anos esse documento. Estou muito feliz. Agradeço o prefeito Henrique e todos que trabalham com ele, que estão nos ajudando”.

Talita Santos, que aguardava o documento há mais de três anos, também celebrou: “Estou muito feliz por ter conseguido essa documentação. É uma vitória para mim e para minha família”.

Prefeito fala em dignidade a sumareenses

Durante a entrega, o prefeito Henrique do Paraíso destacou o compromisso da gestão com a dignidade das famílias sumareenses. “Hoje é um dia de muita emoção. Estamos entregando mais do que documentos: estamos entregando dignidade, segurança e a realização de um sonho para muitas famílias. Seguimos trabalhando com responsabilidade e carinho por toda a população de Sumaré.”

O vice-prefeito André da Farmácia reforçou a importância da regularização fundiária no município. “São décadas de espera que estão sendo resolvidas com trabalho sério e compromisso. É gratificante ver o sorriso no rosto de cada morador que agora tem em mãos a certeza do que é seu por direito.”

O secretário de Habitação, Moisés Paschoalim Machado, ressaltou os esforços da equipe para avançar na regularização dos imóveis. “Sabemos o quanto cada título entregue representa para essas famílias. É um trabalho técnico, muitas vezes burocrático, mas que tem um resultado humano de grande valor”, disse.