Prefeitura de Sumaré lança Natal do Bem e leva alegria e espírito natalino para todas as regiões

O espírito natalino pode ser visto nas ruas de toda a cidade, utilizando a decoração sustentável desenvolvida por meio do reaproveitamento de garrafas pet doadas pela população, além de uma belíssima iluminação toda especial. Sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade, o Natal do Bem na região central da cidade terá início no dia 7 de dezembro, às 19 horas, na praça Manoel de Vaconcellos, com a chegada do Papai Noel e atrações artísticas.

Até o dia 23 de dezembro, sempre a partir das 19 horas, haverá uma ampla programação no local, com apresentações culturais e musicais e o Bom Velhinho atendendo a criançada em sua casinha. Todas as atividades são gratuitas.

“Nossas equipes enfeitam toda a cidade com decoração sustentável feita com garrafas pet para a população poder curtir o clima natalino. Preparamos com muito carinho uma programação para encher o coração de nossos moradores de amor, harmonia e alegria, promovendo o espírito do Natal. Além das atividades na região central, tivemos a visita do Papai Noel em todas as regiões, além da nossa querida Caravana Iluminada da Coca-Cola. Convidamos nossa população para prestigiar as atividades, todas gratuitas e para toda a família”, comentou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mara Dalben.

O Natal do Bem é um projeto idealizado pelo Fundo Social, com o intuito de resgatar o espírito natalino e promover sentimentos como fraternidade, união e amor. O projeto socioambiental foi lançado em 2017, no centro da cidade, e, devido ao grande sucesso, foi estendido para todas as outras regiões. Para confeccionar toda a decoração sustentável e promovendo os cuidados com o meio ambiente, voluntários realizam oficinas de decoração e utilizam objetos reciclados e reutilizados doados pela população ao longo do ano. Com eles, são produzidos bonecos de neve, anjos, velas, Papai Noel, entre outros enfeites de Natal, que embelezam a cidade no fim de ano, tornando os espaços públicos aconchegantes e iluminados.

Em 2020, o Natal do Bem esteve nas ruas de maneira adaptada. As atividades que geram aglomeração foram suspensas momentaneamente, assim como a visita do Papai Noel em todas as regiões, visando à proteção de todos. Toda a cidade recebeu decoração e ambientes aconhegantes, enfeitados e que proporcionaram momentos encantadores para a população.

“Queremos manter o espírito de amor e união, principalmente neste ano. Preparamos atividades para emocionar e acolher nossos moradores neste período tão gostoso que é o Natal. Nosso Natal do Bem estará em toda a cidade, proporcionando momentos de felicidade, amor e esperança para nossos moradores. Nosso objetivo é oferecer para a população espaços onde as famílias possam aproveitar esse clima especial de fraternidade e paz, levando ainda para as nossas crianças o encantamento do Natal.Toda a decoração e a programação estão sendo preparadas com muito carinho pela nossa equipe, em um projeto socioambiental que envolve a solidariedade e a união, cultura, lazer e proteção ao meio ambiente. Que a energia deste período tome conta de Sumaré e possa permanecer durante todo o próximo ano”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

