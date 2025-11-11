A Prefeitura de Sumaré informa que o prazo para abertura das contas bancárias dos servidores municipais foi prorrogado até esta quarta-feira, dia 12 de novembro. A medida vale para todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura e da SUMPREV, e é essencial para garantir o recebimento regular dos pagamentos.

A abertura da conta deve ser realizada preferencialmente pelo aplicativo do Banco Bradesco, de forma simples, rápida e totalmente digital, disponível 24 horas por dia.

Para abrir a conta, basta:

Baixar o aplicativo do Bradesco na Play Store ou App Store;

Ter em mãos um documento físico com foto;

Seguir as instruções do vídeo tutorial: https://youtu.be/UuVCc03M0JI.

Durante esse período, equipes do Bradesco estarão no Seminário de Nova Veneza para oferecer suporte na abertura via aplicativo e esclarecer dúvidas. O atendimento presencial acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Avenida Brasil, 1111.

Após abrir a conta, os servidores devem informar os dados da agência e conta no site: www.agendabanco.com.br.

Após a abertura da conta, não é necessário enviar dados bancários por e-mail. Todas as informações e procedimentos serão tratados diretamente entre o Banco Bradesco e o órgão público. A Prefeitura reforça que os servidores devem considerar apenas as orientações divulgadas pelos canais oficiais de comunicação do Bradesco ou da Prefeitura de Sumaré.