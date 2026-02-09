A SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) de Sumaré intensificou nesta semana o reforço na sinalização de trânsito no entorno das escolas municipais. A medida visa garantir a segurança dos alunos no retorno das aulas, no dia 9 de fevereiro.

São reforçados os sinais de pare, faixas de pedestres, marcações no solo, sinalização de estacionamento, além das placas indicativas.

Além do reforço na sinalização de trânsito, as unidades escolares recebem uma força-tarefa de manutenção, limpeza e organização, garantindo ambientes seguros, acolhedores e adequados para alunos e profissionais da educação.

Entre os serviços realizados estão roçagem e poda das áreas externas, além de desratização e dedetização, medidas essenciais para assegurar condições sanitárias adequadas no início do ano letivo.

Além da manutenção, as unidades escolares receberam mobiliário totalmente renovado.

Outro ponto importante deste período de retomada é a organização para a entrega dos uniformes e dos kits escolares. As próprias unidades escolares ficarão responsáveis por informar as comunidades escolares sobre as datas e os procedimentos de entrega, que acontecerão nos primeiros dias após o retorno das aulas.

” Além da manutenção no interior das escolas, é necessária uma sinalização adequada no entorno das unidades, que garantam a segurança das nossas crianças. Intensificamos o trabalho em todas as unidades para receber com carinho e cuidado os alunos”, explicou o secretário da SMMUR, Moisés Paschoalim.