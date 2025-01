Prefeitura de Americana divulga programa de capacitação em exportação

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga que estão abertas as inscrições para o Exporta SP (Programa Paulista de Capacitação para Exportações), projeto desenvolvido pelo governo estadual de capacitação gratuita para micro, pequenas e médias empresas, startups e produtores rurais.

As inscrições devem ser realizadas até 10 de março pelo endereço eletrônico bit.ly/venhaexportar. As aulas estão previstas para começar em abril.

“O programa é muito bom. Com aulas e mentorias online, os participantes obtêm a capacitação necessária para acessar o mercado internacional e, consequentemente, aumentar o faturamento da empresa”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

O Exporta SP é totalmente online e gratuito. Os empreendedores participam de 20 encontros coletivos com especialistas, nos quais são abordados temas como inteligência comercial, formação de preços, adequação de produtos e serviços, plano de negócios, marketing e vendas. Há, ainda, quatro mentorias, que consistem em encontros individuais nos quais o empreendedor pode discutir as necessidades específicas de sua empresa com um especialista.

