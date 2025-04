A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, e o Ipem (Instituto de Pesquisas e Medidas) realizaram nesta sexta-feira (25) a aferição dos táxis que atuam no município. A verificação obrigatória anual do taxímetro ocorreu na Avenida João Ometto, nas proximidades do Fórum.

Dos 72 taxistas cadastrados e habilitados para o serviço, 54 fizeram a aferição. O restante está em processo de troca de veículo ou pedido de afastamento. Para esses casos e para os que não concluíram o processo nesta sexta-feira, o IPEM fará uma nova aferição em data a ser divulgada pela Prefeitura.