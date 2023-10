A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, executa, nesta segunda-feira (9), a limpeza de bocas de lobo e galeria pluviais de avenidas e ruas do município.

“Essa limpeza visa melhorar o escoamento de água, principalmente nas vias que estão com pontos de alagamento”, explicou o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As equipes estão trabalhando nas avenidas Bandeirantes, Europa, Raphael Vitta, Campos Salles, Brasil, Abdo Najar, entre outras.

