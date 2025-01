Prefeitura executa limpeza no córrego Pyles

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta sexta-feira (17) a limpeza do canal do córrego Pyles, localizado na Avenida Raphael Vitta. A retirada de resíduos será realizada no trecho entre as ruas Gonçalves Dias e Olavo Bilac.

“Esse serviço visa desobstruir a passagem de água, melhorando o escoamento pelo canal e evitando a proliferação de insetos e roedores”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O trabalho está sendo executado com uma escavadeira hidráulica.

Defesa Civil da prefeitura realiza ação para conscientização sobre chuvas

A equipe da Defesa Civil de Americana está realizando ações de conscientização sobre as chuvas de verão. O objetivo, segundo o coordenador do órgão, João Miletta, é promover a prevenção para a segurança da população.

“As orientações são específicas para que a população possa ter os cuidados sobre o enfrentamento das chuvas, principalmente no verão, quando ficam mais intensas e podem trazer riscos. Este trabalho é importante e faz parte das determinações do prefeito Chico Sardelli de buscar ações para preservar as vidas das pessoas e promover a qualidade de vida”, disse Miletta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP

Na manhã desta quinta-feira (16), a equipe da Defesa Civil permaneceu na área central da cidade para entregar panfletos, enviados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e conversar com as pessoas sobre o trabalho de prevenção.

“Orientamos como as pessoas podem se proteger das tempestades, evitando locais de risco. Também receberam materiais para proceder a limpeza de calhas, conserto de telhados, pois a manutenção é necessária para evitar danos ao imóvel e, principalmente, aos moradores”, enfatizou o coordenador da Defesa Civil

Segundo Miletta, as ações de conscientização vão ser promovidas também em fevereiro e março. Ainda serão distribuídos materiais sobre a prevenção à dengue, zika e chikungunya.

Mais notícias da cidade e região