A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu nesta quarta-feira (21) as melhorias em um trecho de galeria pluvial na Rua Anhanguera, entre as ruas Coroados e Benjamin Constant, na região central da cidade. A intervenção teve como objetivo garantir o bom funcionamento da rede de drenagem pluvial e melhorar a capacidade de captação da água das chuvas.

As obras no local compreenderam a reconstrução da canaleta e da caixa de galeria pluvial, reforma da grade e recomposição do pavimento asfáltico. Com a conclusão dos trabalhos, o trânsito já foi liberado na via.

“Esse tipo de manutenção é essencial para o bom escoamento das águas pluviais e ajuda a evitar transtornos. Foi uma intervenção pontual e necessária para recuperar o local e proporcionar mais segurança para motoristas, pedestres e moradores”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Regularização

Paralelamente a este serviço, as equipes da Sosu finalizaram também a regularização de sarjeta, guias e passeio público na Rua Agostinho Zanini, entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Salvador Giordano, no Jardim São Domingos.