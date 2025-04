A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou o prolongamento da Rua do Eletricista para ligação com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. O trecho, que antes era de terra, está recebendo pavimentação para melhorar a mobilidade urbana e garantir mais fluidez e segurança no trânsito da região.

A obra é realizada como contrapartida da instalação do Americana Shopping, conforme diretrizes definidas junto ao empreendimento para a ampliação do sistema viário local. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em maio.

“Essa é uma obra estratégica e um passo importantíssimo para o desenvolvimento urbano da nossa cidade. Com o prolongamento dessa via, estamos proporcionando a conexão com o sistema viário existente e preparando a infraestrutura para o crescimento da região. O intuito é dar mais fluidez ao trânsito e organizar melhor o fluxo nesse local”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além da Rua do Eletricista, as intervenções incluem também o prolongamento da Avenida Engenheiro Edson José Bassette e da Rua do Tecelão (entre a Rua do Eletricista e a Avenida Engenheiro Edson José Bassette). Estão previstas ainda outras ações estabelecidas no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), como o recapeamento de ruas e instalação de semáforos na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Sarjetões

A Prefeitura de Americana também realiza esta semana a construção de dois sarjetões nos bairros Jardim Bela Vista e Vila Bertini. Os novos dispositivos têm como finalidade promover o escoamento adequado das águas das chuvas, evitando o acúmulo nas vias e o desgaste do pavimento asfáltico.

No Jardim Bela Vista, a intervenção é executada no cruzamento da Rua dos Rubis com a Rua Fernandes Casagrande. Já na Vila Bertini, os trabalhos foram iniciados nesta quarta-feira (23) na Avenida Carmela Faé Ardito, na altura do cruzamento com a Rua Ermínio Pegorari, e devem ser concluídos nesta quinta (24).

“Essas são medidas importantes para melhorar o escoamento das águas pluviais e preservar o asfalto das nossas ruas, evitando transtornos aos moradores. São obras pontuais, mas que fazem toda a diferença no dia a dia da população, ajudando a evitar alagamentos e aumentando a durabilidade do pavimento. Seguimos atentos às necessidades da cidade e trabalhando para garantir mais infraestrutura e segurança a todos”, explicou Camargo Neves.