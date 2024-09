Prefeitura finaliza recapeamento na região do Conserva

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou nesta quarta-feira (4), o recapeamento de sete ruas e avenidas dos bairros Conserva, Nova Americana, Vila Gallo, Vila Santa Catarina e Vila Rasmussem.

Foram fresadas e recapeadas as ruas Tibiriçá (entre a Rua Tuiuti e a Avenida Abdo Najar), Capitão Manoel dos Santos Sobrinho, Cabo Oswaldo de Moraes (entre Rua Abolição e Rua Capitão Manoel dos Santos Sobrinho) e Vicente Sacilotto, na Vila Rasmussem; Rua Paul Harris, no Nova Americana; Rua Tamoio (entre Rua Anhanguera e Rua Dom Pedro II), na Vila Santa Catarina; e Rua Abolição (entre Rua Anhanguera e Rua Dom Pedro II), na Vila Gallo.

Nesta etapa, a prefeitura já concluiu o recapeamento das ruas Nara Leão e Elizeth Cardoso, no bairro Jaguari; ruas Mem de Sá, Auta de Souza, Valdomiro Silveira, Graça Aranha, Carmen Cinira e Aderaldo Ferreira de Araújo e avenidas Cândido Portinari e Afonso Schimidt, no Antônio Zanaga; ruas Dante Rossi, Antônio Zacarias, Thomaz Panaro e João Gelmini, no Jardim Brasil; ruas Limoeiros, Jabuticabeiras e das Goiabeiras, no Vale das Nogueiras; e Avenida Domingo Pilotto, no Vila Bela.

O programa de recapeamento faz parte do pacote de recuperação de 78 vias, além da pavimentação de outras nove, com investimento de R$ 27,3 milhões. O investimento foi intermediado pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, juntamente à Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo.

A próxima etapa contemplará o bairro Mathiesen, onde serão fresadas e recapeadas 14 ruas.