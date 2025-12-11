A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), concluiu nesta quinta-feira (11) os reparos no conjunto semafórico da Avenida Campos Sales, na altura do cruzamento com a Rua Colômbia, na Vila Frezzarin. O equipamento já voltou a operar normalmente, e o canteiro central da avenida foi liberado para o fluxo de veículos.

A manutenção foi executada após acidente ocorrido na última segunda (8), que danificou a estrutura. Prontamente, as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) instalaram novamente a coluna e os braços do semáforo, a fim de restabelecer o tráfego no local.