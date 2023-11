Prefeitura implanta vagas a 45 graus na região do Maria Antônia

A Avenida Gervacina Ales Ferreira, no Jardim Maria Antônia, recebe obras de instalação de estacionamento a 45 graus. As obras são promovidas pelas Secretarias de Obras e Serviços Públicos em 153 metros lineares de via.

Serão instaladas 60 vagas, ampliando a mobilidade urbana do local, assim como já ocorreu em diversas avenidas da cidade, como Luis Frutuoso, Amizade, Rebouças e Fuad Assef Maluf. O local também receberá calçamento e o recape em vias do entorno.

“A exemplo do que fizemos em várias outras avenidas, vamos ampliar as vagas na Gervacina Alves, facilitando a locomoção dos condutores e ampliando a mobilidade urbana da nossa população. Esta é mais uma melhoria na região do Maria Antônia, atendendo a reivindicações de comerciantes e moradores e um grande investimento em mobilidade urbana e infraestrutura pública”, explicou o prefeito.

