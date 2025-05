A Prefeitura de Americana homologou o processo de licitação para a construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que serão construídas nos bairros Jardim Jacyra e Jardim da Balsa 2, conforme publicação no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (30). A empresa vencedora foi a Lopes Staudt Engenharia, com contrato no valor total de R$ 5.410.224,42. O investimento reforça o compromisso do município com a ampliação do acesso aos serviços públicos de saúde.

“A construção dessas novas UBSs representa um avanço expressivo no cuidado com a saúde da população. Não estamos apenas ampliando estruturas físicas, estamos garantindo dignidade e acesso aos serviços essenciais de saúde para quem mais precisa. Este é o nosso compromisso: cuidar das pessoas, investindo onde realmente faz a diferença”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

A UBS do Jardim da Balsa será construída na Rua Rio Jari, ao lado da Comunidade Santo Expedito, com investimento de R$ 2.551.108,33, dos quais R$ 2.435.976,00 são recursos do Novo PAC e R$ 115.132,33, contrapartida da Prefeitura.

Já a UBS do Jardim Jacyra será implantada na Rua dos Cravos, esquina com a Avenida Castelhanos, com investimento de R$ 2.859.116,09 – também com R$ 2.435.976,00 oriundos da União e R$ 423.140,09 da administração municipal.

“A saúde é uma das prioridades da nossa gestão. Essas obras vão garantir estrutura adequada para o atendimento da população e melhorar a qualidade de vida nos bairros contemplados”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A assinatura do contrato está prevista para os próximos dias e a expectativa é que as obras comecem na segunda quinzena de junho.

Atendimento e estrutura

Cada unidade terá área construída de 596,12 m², com consultórios, sala de vacinação, sala de curativos, farmácia e demais espaços essenciais para atendimento integral. Ambas serão classificadas como UBS porte 2 e devem beneficiar cerca de 9 mil moradores em suas áreas de abrangência.

As novas estruturas vão reforçar o atendimento da Atenção Básica e ampliar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família. “Teremos equipes completas, com médicos, profissionais de enfermagem e odontologia, o que permitirá um cuidado mais próximo e resolutivo da população”, explicou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

As UBSs também contarão com farmácia para distribuição gratuita de medicamentos básicos e essenciais.

O acompanhamento técnico e documental do processo está sob responsabilidade da Secretaria de Gestão de Convênios, que também atua na articulação junto ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República para a liberação dos recursos.

“Com muita alegria, comemoramos a homologação dessa licitação, que é um grande passo para o início das obras. Nosso papel é garantir que todas as etapas ocorram com transparência, dentro dos prazos e com responsabilidade. Essa conquista é resultado de um trabalho integrado entre os governos municipal e federal”, destacou o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.