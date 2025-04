A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou esta semana a reconstrução de uma galeria pluvial localizada na Rua Maycon Ferreira Lima, a antiga Rua Cinco, no Jardim Boer. A intervenção tem como objetivo melhorar a drenagem e o escoamento da água das chuvas no local e recuperar o pavimento da via.

Os trabalhos compreendem a troca da rede de tubulação, a reforma das caixas de boca de lobo, o preparo de solo, a recomposição de guias e sarjetas e, por fim, a recomposição do pavimento asfáltico. A previsão é que o serviço seja concluído dentro de 30 dias.

“Essa já é uma demanda antiga dos moradores do Jardim Boer e que agora estamos resolvendo, com a reconstrução completa da galeria. A estrutura antiga já não comportava mais o volume de água e trazia transtornos à população. Com essa obra, vamos melhorar o escoamento, recuperar o asfalto e garantir mais qualidade, conforto e segurança para quem vive e passa por aqui”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.