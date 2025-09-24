A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta terça-feira (23) os trabalhos de reconstrução da passarela que liga a Rua Pacaembu à Rua Marília, no bairro Jardim Primavera, região do Parque Novo Mundo. O objetivo é garantir mais segurança aos moradores que utilizam esse acesso no dia a dia, além de uma maior eficiência no escoamento das águas.

As intervenções vão incluir a substituição de 20 metros de tubulação, a construção de um novo muro-ala para proporcionar mais estabilidade, reforço na estrutura de concreto, recomposição de talude, reparos nos alambrados e melhorias no calçamento. Devido à complexidade dos trabalhos e visando a segurança da população, a passarela permanecerá interditada até a conclusão do serviço, que deve acontecer em 30 dias.

Obra

“Essa obra vai proporcionar mais segurança e conforto para quem utiliza a passarela diariamente, além de garantir a estabilidade da estrutura e melhorar o escoamento das águas nessa região. São melhorias importantes para o dia a dia da população e para a preservação do local”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Por se tratar de uma Área de Preservação Permanente, a Secretaria de Obras obteve todas as autorizações necessárias para a execução do serviço, garantindo que os trabalhos sejam realizados em conformidade com a legislação ambiental e contribuindo para a preservação do meio ambiente local.